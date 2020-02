Laura Dern kam in einer Seidenrobe in Schwarz und Rosa von Armani Prive und war darin ebenso ein Hingucker wie Florence Pugh, die in ihrer türkisen Louis-Vuitton-Robe für einen echten Farbklecks am roten Teppich sorgte. Greta Gerwig setzte ebenfalls auf Farbe und versprühte in ihrer olivgrünen Robe von Dior echten Hollywood-Glamour.