Warnhinweise an die Salzburger Bevölkerung

Der Katastrophenschutz hat Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung ausgerufen: „Man sollte sich möglichst nicht im Freien aufhalten, Spaziergänge im Wald vermeiden und lose Gegenstände befestigen“, so Kurcz. „Auch Stromausfälle können möglich sein“, warnt der Experte. Salzburg hat sich bereits am Wochenende auf „Sabine“ vorbereitet: Fluggesellschaften haben fünf internationale Flüge aus Salzburg gecancelt. Auch für den Bahnverkehr gibt es Warnungen. „Unsere Mitarbeiter sind in Bereitschaft, um mögliche Sturmschäden an den Strecken zu beheben“, so ÖBB-Sprecher Robert Mosser.