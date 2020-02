Drei Schwerverletzte hat es am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Salzburger Lungau gegeben. Ein 17-Jähriger geriet mit seinem Auto in einer Kurve der Thomataler Landesstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den Pkw eines 55-jährigen Lenkers aus Salzburg, der in Richtung St. Margarethen unterwegs war.