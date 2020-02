Dass die italienische Sportmotorradschmiede eine „Superleggera“-Version seines Superbikes Panigale V4 auflegt, ist keine Überraschung. Nachdem es bereits vom Vormodell, der 1299 Panigale mit Zweizylinder-V-Motor, eine Spezialversion gegeben hatte, scheint es nur logisch, erneut eine Superleggera als Non-plus-Ultra-Version an den Start zu bringen. Das Besondere liegt vielmehr in den technischen Daten des in 500 Einheiten gebauten Extrembikes. Die im Extremfall nur 152 Kilogramm Gewicht sollen von bis zu 234 PS vorangetrieben werden.