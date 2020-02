Nächster Rückschlag für das ÖSV-Team! Stefan Brennsteiner hat sich am Sonntag im Parallel-Riesentorlauf in Chamonix am Knie verletzt und muss die alpine Skisaison vorzeitig beenden. Der 28-jährige Salzburger zog sich eine Außenmeniskus- und eine Knorpelverletzung im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum.