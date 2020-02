Annemarie Moser-Pröll verewigte sich gleich bei der Weltcup-Premiere 1982 mit zwei ersten Plätzen in der Abfahrt und einen Tag später im Riesentorlauf. Angeführt von Hubert Berchtold setzte die Ski-Nation-Nummer eins nur ein Jahr später bei der Herren-Premiere am Zwölferkogel just einen RTL-Dreifachsieg drauf.