Mit ihren Kultsongs wie „Mr. Brightside“, „Somebody Told Me“, „When You Were Young“ oder Human“ eroberten sie die Chartsspitzen quer über den Globus. Zahlreiche Awards und nicht weniger als fünf Nummer-eins-Alben in Großbritannien sprechen für sich. Als eine der letzten großen Rockbands verkauften sie bis rund 13 Millionen Alben.