Einige deutsche Schulen bleiben am Montag geschlossen

Das Sturmtief sollte die ganze Nacht von Norden nach Süden durch Deutschland ziehen und am Montag Österreich erreichen. Durch das Unwetter könnten laut Deutschem Wetterdienst Bäume entwurzelt werden oder Dachziegel auf die Straße fliegen. Auch größere Schäden an Gebäuden könne es geben. Am Montag fällt an vielen deutschen Schulen der Unterricht aus, etwa in den meisten Großstädten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen Hessens und Bayerns. In Baden-Württemberg können Eltern wegen Schulweggefahren ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen.