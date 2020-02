Der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Lukas Schauer, bestätigte gegenüber krone.at einen Einsatz an Ort und Stelle. „Die Feuerwehr wurde gegen 16.50 Uhr alarmiert, die Kollegen standen in der Folge etwa eine halbe Stunde im Einsatz, um die beiden beschädigten Fahrzeuge abzutransportieren“, so Schauer. Auch die Wiener Berufsrettung war mit Helfern am Unfallort. „Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt“, berichtete deren Sprecherin Corina Had.