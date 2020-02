Die Grünen fordern von Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) Auskunft über den „Wildwuchs an Asbestdeponien“ in der Steiermark - elf Fragen sollen Licht ins Dunkel bringen: „Wie die Debatten in Bad Mitterndorf, Weißkirchen, St. Katharein an der Laming, Röthelstein und Premstätten zeigen, ist es der Landesregierung nicht gelungen, das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen“, poltert Grün-Abgeordneter Lambert Schönleitner schon im Vorfeld der Sitzung.