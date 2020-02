Die städtebaulichen Veränderungen in der Landeshauptstadt sind teilweise atemberaubend - nur eines hat sich gefühlt seit Jahrzehnten nicht verändert, das ziemlich trostlose Erscheinungsbild des Griesplatzes. Dabei bekamen die Grazer in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig toll klingende Pläne serviert - Stichwort Naschmarkt. Erst letzten Herbst wurde im Gemeinderat die Realisierung des „Tram-Pakets II“, mit der Führung der Südwestlinie über Griesplatz und Citypark in Richtung Webling, beschlossen. Doch wirklich Konkretes hörte man auch diesbezüglich nicht.