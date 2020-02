Am Samstag gegen 20.30 Uhr wurde ein Iraker von zwei Unbekannten in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg überfallen. Die beiden Täter bedrohten den 49-Jährigen mit einem Messer, hielten es sogar an seinen Hals. Wenig später schnitten sie ihm die Umhängetasche samt Bargeld ab und flüchteten. Der Mann blieb bei dem Raub unverletzt, die Ermittlungen der Polizei sind im Gange.