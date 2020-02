Die ältesten Dokumente in dem Archiv gehen auf das Jahr 1968 zurück, es sind aber auch viele brandneue enthalten. Weltweit sollen laut den Betreibern des Archivs von einer halben Million Nutzern bereits über 500 Gigabyte an Forschungsdaten heruntergeladen worden sein - vor allem in Europa und Nordamerika. Man habe sogar Dankesschreiben von Virologen erhalten.