Noch am Samstagnachmittag wurden die Ursache für den Brand untersucht. Dank Videoüberwachung, Zeugenaussagen und Brandspuren konnte die Ausbruchsstelle erheblich eingegrenzt werden. Erhebungen bestätigten die Vermutung, dass „ziemlich sicher“ eine technische Ursache den Brand in der Zwischendecke ausgelöst hat. Vermutlich war ein altes Kabel verschmort. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der Brandmelder hatte am Samstag um 9.30 Uhr Alarm geschlagen. Berufsfeuerwehrler bekämpften zwei Stunden lang das Feuer. Aus Sicherheitsgründen wurde das angrenzende Hotel geräumt. Um 12 Uhr konnten die Gäste wieder ihre Zimmer beziehen.