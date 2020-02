Die Stürze der Konkurrentinnen gesehen hatte Anna Veith, die an einem Tor vorbeifuhr und ausschied. „Wenn man riskiert, riskiert man auch einen Sturz, das muss einem bewusst sein, wenn man hier runterfährt. Man muss genau dieses schneidende Schwert noch finden, wo es noch passt.“ Die Verhältnisse forderten den Athletinnen alles ab. „Extreme Eisplatten, unruhig, knollig. Egal in welcher Form man ist, auch die Siegerin heute wird sich nicht so gut gefühlt haben. Ich glaube, die, die sich am meisten getraut hat, hat gewonnen.“