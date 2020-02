Ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger war am 8. Februar auf der Höss in Hinterstoder Skifahren. Gegen 14.40 Uhr fuhr er die Abfahrt auf der Piste der Hirschkogelbahn hinunter. Kurz vor dem letzten Hang oberhalb der Liftstation kollidierte der Deutsche mit einem zehnjährigen Mädchen aus dem Bezirk Steyr-Land, die mit einer Gruppe des Skiclubs Steyr unterwegs war. Die Zehnjährige wurde bei dem Sturz unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geflogen.