Das kanadische Entwicklerstudio Cradle Games hat einen Veröffentlichungstermin für sein mit einer Prise Okkultismus gewürztes Sci-Fi-Rollenspiel „Hellpoint“ bekannt gegeben: Am 16. April erscheint der Titel für PC (Windows und Linux), PS4 und Xbox One. Spielerisch erwartet die Spieler ein Rollenspiel nach „Dark Souls“-Machart, in dem man sich durch düstere Umgebungen und harte Bosskämpfe schnetzelt.