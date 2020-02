Wahnsinn! Chiara Hölzl hat schon wieder gewonnen, beim Skisprungweltcup der Damen am Sonntag in Hinzenbach den vierten Weltcupsieg in Serie gefeiert. Die 22-jährige Salzburgerin, nach dem Double in Oberstdorf auch Führende im Gesamtweltcup, führte zudem mit 2,2 Punkten Vorsprung auf Eva Pinkelnig einen ÖSV-Doppelsieg an. Platz drei ging an Lara Malsiner (ITA). Im Video oben sehen und hören Sie ein Interview mit unserer Überfliegerin.