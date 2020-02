Expertise in Ex-Sowjetrepublik gefragt

Zukunftsperspektiven durch Infrastruktur und Unterstützung vor Ort in einer durch Armut und Abwanderung geprägten Ex-Sowjetrepublik: Seit 2004 ist Moldau ein Schwerpunktland der rot-weiß-roten Entwicklungshilfe. Die ADA (Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit) investiert jährlich drei Millionen Euro im Land. Aktuell fördert man 30 sorgfältig ausgewählte Projekte in den Bereichen Wasser, Umwelt, Klimawandel, Bildung, Regierung und Sicherheit. Zusätzlich setzt die ADA 8,2 Millionen € für die EU im Land um.

Ein gutes Beispiel ist das CEITI-Zentrum in Chişinău. Hier werden junge Leute im IT-Bereich ausgebildet, um für den Arbeitsmarkt fit zu werden und den Mangel an Fachkräften zu bekämpfen. In der Hochschule für Weinbau schwenkt der 18-jährige Daniel indes ein Achterl Rot unter der Nase und schildert blumig die Geschmacksnoten der lokalen Rebsorten. Hier werden Top-Winzer von morgen ausgebildet. Der Teenager will im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen in Moldau bleiben und hier Karriere machen, „als Sommelier in einem Spitzenlokal“, wie er versichert.

Eine erfolgreiche Wirtschaftspartnerschaft ist das Fachkräfte-Zentrum für Finanzwesen. Dort bietet die Grazer Wechselseitige Versicherung mit Partnern Kurse an. Auch in der problematischen Wasserversorgung und bei der Kanalisation ist heimische Expertise stets heiß begehrt.