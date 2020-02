In diesem Winter schon mehr als 120 Kältetote in Ungarn

Auch das Ungarische Sozialforum (MSZF) schlug Alarm. Demnach habe es in diesem Winter im EU-Land bereits 122 Kältetote gegeben. Die Opfer der Kälte starben mehrheitlich in ihren unbeheizten Wohnungen, teilte das MSZF am Sonntag auf seiner Website mit. Andere erfroren auf der Straße oder starben auf dem Weg ins Krankenhaus. Das Sozialforum ist ein Netzwerk unabhängiger Hilfsorganisationen. Im Winter 2018/19 waren den Angaben zufolge 179 Menschen Erfrierungen zum Opfer gefallen.