„WHO in China ist Garant, dass korrekt vorgegangen wird“

Ob er glaubt, das Coronavirus habe inoffiziell mehr Menschen das Leben gekostet, als kommuniziert wird? „Wir haben eine funktionierende Weltgesundheitsorganisation (WHO), die kontrolliert auch in China. Ich kann mich dafür verbürgen, dass die Zahlen, Daten und Fakten, die es in Europa gibt, hundertprozentig stimmen. Da haben wir 28 Erkrankungen und Gott sei Dank bis zum heutigen Tag keine einzige in Österreich. In China mag am Beginn eine gewisse Verzögerung beim notwendigen Krisenhandling stattgefunden haben. Das wird mittlerweile in China selbst diskutiert. Mein Eindruck ist, dass die WHO vor Ort der Garant dafür ist, dass korrekt vorgegangen wird.“