Ein 15-jähriges Mädchen verlor am Samstag am Kitzbüheler Hahnenkamm die Kontrolle über ihre Skier, kam von der Piste ab und prallte, nachdem sie ihren Helm verloren hatte, mit dem Kopf gegen einen Baum. Die junge Urlauberin zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Brust zu und wurde ins Krankenhaus geflogen. Auch im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach kam es zu einem Unfall, bei dem ein 48-jähriger Deutscher schwer verletzt wurde.