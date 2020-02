Fälle wie dieser zeigen: Das vom Innenministerium bereits angekündigte „Super-Pass-Jahr“ ist eröffnet. Insgesamt laufen allein in Niederösterreich 190.000 Reisepässe ab. Auch Robert Schächter, Direktor der Staatsdruckerei, welche die Reisedokumente herstellt, berichtet: „Bei uns rotieren wahrhaftig die Maschinen, um alle Anträge auch rechtzeitig liefern zu können.“ Tipps für günstige Zeiten will und kann man bei den jeweiligen Behörden gar nicht geben. Wie so oft gilt also: Wer zuerst kommt, mahlt dann auch zuerst!