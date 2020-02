Die Polizei traf die Lenkerin am Vormittag in ihrer Arbeitsstätte an - in einem Hotel auf der Turracher Höhe. Die junge Frau gab an, dass sie Samstagnacht mit dem Auto Richtung Ebene Reichenau unterwegs war. Plötzlich überquerte ein Reh die Straße und sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Doch das war gelogen. Denn eine Kollision mit dem Tier gab es nicht! Die Wahrheit? Die Feldkirchnerin saß alkoholisiert hinter dem Steuer und verursachte deshalb einen schweren Verkehrsunfall.