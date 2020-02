Noch ist es ruhig in Österreich, in einigen Stunden wird sich das jedoch ändern. Denn das angekündigte Sturmtief „Sabine“ hat mittlerweile weite Teile Europas erreicht und mit Orkanböen von bis zu 140 km/h zu wüten begonnen. In der Nacht auf Montag trafen die Verboten dann auch hierzulande ein, vor allem der Norden wird zu Wochenbeginn die Kraft des Orkantiefs zu spüren bekommen. In Salzburg wurden bereits erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Friedhöfe, Parks sowie der Zoo Hellbrunn bleiben am Montag geschlossen. Erste Flüge wurden gestrichen.