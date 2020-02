Mit zwei leichtverletzten Frauen (47 und 73 Jahre alt) endete in St. Pölten ein Streit wegen der Hinterlassenschaften eines Hundes auf dem Gehsteig. Zuerst gab es mündliche Beschimpfungen. Aber als sich die beiden Damen am nächsten Tag wiedersahen, gipfelte die Auseinandersetzung sogar in mehrere Fußtritten.