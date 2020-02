Die in der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockey-Liga führenden Black Wings Linz haben am Sonntag einen Neuzugang vermeldet. Der 34-jährige US-Amerikaner Steve Oleksy, der u.a. 80 NHL-Partien in den Beinen hat, soll die Verteidigung der Oberösterreicher stärken. Schon am Dienstag könnte er gegen Znojmo sein Debüt feiern.