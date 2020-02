Ein „Prosecco-Automat“, der Gläser mit dem bekannten italienischen Sprudelwein in einer zentralen Londoner Straße ausschenkt, sorgt für Empörung in Italien. Der Automat, der von der renommierten Weinbar „Vagabond Wine“ installiert wurde, treibt das norditalienische Konsortium zum Schutz des Prosecco auf die Barrikaden. Es kündigte eine Klage zum Schutz der britischen Konsumenten an.