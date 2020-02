Regionalität steht für Probost an erster Stelle - das erklärt er mit einem Beispiel: „Mein Gemüsehof baut Ackerbohnen für die Gastronomie an. Der Grünschnitt davon geht an einen anderen Hof mit Büffeln. Für sie ist das Proteinfutter. Der Gemüsehof wiederum bekommt den Büffeldung für den Boden. So arbeiten wir alle zusammen.“ Getreu seinem Motto „Natur, Architektin meiner Küche“ werden auch die Speisen zubereitet: „Ich bin seit über 30 Jahren in der Gastronomie, ich habe so viele Moden kommen und gehen sehen, aber das Grundehrliche ist immer geblieben!“