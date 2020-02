Nein, sie kann es auch nicht retten. Ich glaube, jedem bei Fridays for Future und bei Plant for the Planet ist klar, dass die Klimakrise ein zu großes Thema ist, um es alleine zu lösen. Deswegen appellieren wir auch an Unternehmen und Regierungen, ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Es sollte die Jugend nicht brauchen, unsere demokratischen Prozesse sollten das Problem eigentlich von alleine lösen.