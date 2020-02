In den frühen Morgenstunden kurz nach 4 Uhr holte der 62-jährige Verdächtige am Julius-Tandler-Platz ein Feuerzeug hervor und zündete mehrere Zeitungen an. Polizisten der nahen Polizeiinspektion bemerkten den Verdächtigen und eilten mit einem Feuerlöscher, den sie aus einem Dienstauto holten, zum Löscheinsatz.