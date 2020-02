Nach einer 2:0-Führung vom Freitag ist es für Fed-Cup-Rekordsieger USA gegen Lettland noch eng geworden. Zunächst gewann Jelena Ostapenko gegen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin 6:3, 2:6, 6:2, dann fügte die in Österreich lebende Anastasija Sevastova der 38-jährigen US-Amerikanerin Serena Williams deren erste Fed-Cup-Einzel-Niederlage überhaupt zu. Die USA siegten am Samstag in Everett noch 3:2.