Eine 51-jährige Deutsche fuhr am Samstag im Skiegebiet Rastkogel in Tux eine rote Piste in Richtung Eggalm, als sie laut Polizei auf halber Strecke stürzte. Die 51-Jährige kam dadurch von der Piste ab und stürzte rund zehn Meter in bewaldetes Gelände ab. „Die Frau wurde schwer an der Wirbelsäule und am Unterarm verletzt“, informiert die Polizei.