Werner und Goretzka scheitern

Die Leipziger Führung lag zu diesem Zeitpunkt mehr in der Luft, Timo Werner schob den Ball aus rund elf Metern quasi am leeren Tor vorbei (63.). Eine ähnliche hochkarätige Möglichkeit gab es in der Schlussphase auch für die Bayern. Aber auch Leon Goretzka fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, scheiterte an Ex-Salzburg-Tormann Peter Gulacsi (80.).