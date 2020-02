Wie die chinesischen Behörden am Sonntag mitteilten, starben allein am Samstag 86 Menschen - 81 davon in der Provinz Hubai - an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina und Hongkong stieg damit auf mindestens 803. Durch die Atemwegserkrankung SARS waren 2002/2003 in Festlandchina und Hongkong knapp 650 Menschen gestorben.