Vanessa Herzog hat am Samstag bei ihrem zweiten Auftritt beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary Platz drei belegt. Über ihre 500-m-Lieblingsdistanz musste sich Österreichs Sportlerin des Jahres in 37,08 Sekunden nur der Japanerin Nao Kodaira (+0,43 Sek.) und der Russin Angelina Golikowa (0,31) geschlagen geben. Vollauf glücklich war die 24-Jährige aber nicht.