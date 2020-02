Zwei Wochen nach der Verhängung der Coronavirus-Quarantäne über Wuhan sind in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) die letzten sechs Österreicher aus der chinesischen Millionenstadt ausgeflogen worden. Sie waren nach Großbritannien unterwegs, teilte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Samstagabend mit. Ihm zufolge seien die sechs Personen „dem Anschein nach gesund“. Über Berlin sollten sie dann am frühen Sonntagnachmittag in Wien eintreffen. Indes gibt es einen neuen Verdachtsfall in Niederösterreich.