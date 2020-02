In 17 Ländern vertreten

Wie er Unternehmer wurde? Beim Bau eines Tonstudios in Neuzeug hatte er mitangepackt, tauchte in die Welt des Estrich-Verlegens ein. Nach wie vor packt er selbst auf Baustellen mit an, betreibt aber mit ThermoWhite auch eine Firma, die Mischanlagen herstellt, die Styroporplatten recyceln und zu Dämmmaterial und Estrich machen. „Ich will hackeln, könnte mir nicht vorstellen, nach acht Stunden daheim zu sein“, sagt er. In 17 Ländern in Europa ist die Firma aus Spital/Pyhrn dank eines Franchise-Systems schon vertreten.