Am 5. Februar kam den beiden die Idee, einfach eine Nummerntafel von einem fremden Auto zu stehlen und in Folge auf das nicht zum Verkehr zugelassene Auto der beiden Burschen raufzugeben. Die jungen Völkermarkter besitzen zudem nicht einmal einen Führerschein und machten in den Folgetagen trotzdem ein paar Spritztouren.