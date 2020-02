Malala lebt mittlerweil ein Großbritannien

Im Oktober 2012 hatten maskierte Taliban-Kämpfer im Swat-Tal Malalas Schulbus überfallen und der damals 15-Jährigen in den Kopf geschossen. Sie hatte sich seit Jahren für Schulbildung für Mädchen und gegen das grausame Regime der Islamisten in ihrer Heimat ausgesprochen. Die Taliban bedrohen die Friedensnobelpreisträgerin auch heute noch, weshalb sie in Großbritannien lebt.