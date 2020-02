Nuro wünscht sich unbeschränkte Genehmigung

Bei Nuro - das Start-up wurde von Ex-Google-Mitarbeitern gegründet, die auch dort schon an Robo-Autos forschten - ist man erfreut über die Entscheidung, würde sich aber eine Ausnahmegenehmigung ohne zeitliche Beschränkung wünschen. Die Firma regt an, die Regeln für selbstfahrende Fahrzeuge zu überdenken, um nicht die Innovation in diesem Bereich zu hemmen.