Die Gauner stahlen den Mischwagen in der Nacht auf Samstag von einem Parkplatz eines Transportbeton-Werkes in der Draustadt. „Wie die nachfolgenden Ermittlungen ergaben wurde der LKW über die A2 in Richtung Grenzübergang Arnoldstein bewegt“, erzählt ein Polizist. Die letzten Videoaufnahmen, wo der Lkw wahrgenommen wurde, erfolgte kurz nach 6 Uhr Früh auf Höhe Udine.