Migranten mit falschen Gerüchten an Grenze gelockt

Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bedankte sich bereits am Freitag bei Ungarn für den Schutz der Außengrenzen und für die gute Abstimmung zwischen den Behörden. Nach den versuchten illegalen Grenzübertritten an der serbisch-ungarischen Grenze, die laut dem serbischen Verteidigungsminister Aleksandar Vulin nach der Verbreitung von Falschmeldungen, wonach Ungarn seine Grenzen für Asylsuchende geöffnet hätte, am Donnerstagabend stattgefunden haben, hätten die ungarischen Behörden rasch und konsequent reagiert, hieß es in einer Aussendung.