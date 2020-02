Breites Spektrum an Fragestellungen

„Manche suchen bestimmte Kochrezepte, einige recherchieren zu steirischen Mordfällen in den 1970er-Jahren, andere wiederum durchforsten für Masterarbeiten Aussagen von Grazer Politikern in den 1980er-Jahren“, zeigt er das breite Spektrum der Fragestellungen auf. Kriegel, der heuer im dreißigsten Jahr das Bild- und Textarchiv leitet, hat den zeitlichen Wandel sämtlicher Archivierungs- und Suchmethoden mitgemacht: Karteikarten, Mikrofilme, Aktenordner, E-Paper - wenn Informationen zu Personen oder Ereignissen in der Steiermark und den anderen Bundesländern benötigt werden, setzt der Wiener verschiedene Hebel an.