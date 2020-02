Altbauten zeichnen sich durch Wohnqualität aus

In der Grazer Leonhardstraße wandelte der Bauträger eine ehemalige leerstehende Hafnerei in ein modernes Wohnhaus um, in einer alten Fabriksanlage in Gösting gibt es nun 145 Wohnungen. „Eine Revitalisierung mit umfassender Altbau-Sanierung ist unter wirtschaftlichen Aspekten mithilfe einer Wohnbauförderung und durch Investoren möglich“, sagt Martin Pichler von der „Alt & Neu“ -Geschäftsführung. Dem Bauherr erwachsen dadurch steuerliche Vorteile, die Mieter kommen in den Genuss von günstigem Wohnraum. Er ist überzeugt: „Altbauten zeichnen sich durch eine besondere Wohnqualität aus und haben den Charme der Vergangenheit!“ Daher plädiert Pichler für den Erhalt der Gründerzeitviertel mit ihren quadratischen Grundflächen und schönen Innenhöfen und Vorgärten.