„Strahlung macht an keinen Grenzen halt“

„Die Verhinderung eines Endlagers gehört neben dem steten Eintreten gegen Laufzeitverlängerungen und Subventionierungen zu unseren Anliegen. Strahlung macht an keinen Grenzen halt, daher müssen wir weiter unsere gesamte Anstrengung in eine europäische Lösung und einen gemeinsamen Atomausstieg investieren“, sagt Kirchmayr. Für die Anti-Atom-Kämpfer aus der Zivilgesellschaft ist die Politikerin voll des Lobes.