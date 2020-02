Wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtete, sei Lollobrigida wegen des Beschlusses ihres Vermögensverwalters empört, das Eigentum in ihrer Villa in der Via Appia Antica in Rom bewerten zu lassen. Der Vermögensverwalter war vor einem Jahr von einem Gericht ernannt worden. Laut einem psychiatrischen Gutachten sei Lollobrigida zurechnungsfähig, wegen ihrer narzissistischen, obsessiv-kompulsiven Persönlichkeit sei ihre Fähigkeit, mit der Realität umzugehen, jedoch geschwächt.