Die Diözese Linz besteht aus 487 Pfarren. In Zukunft könnten es nur mehr 40 sein. So zumindest lautet der Plan, für dessen Umsetzung Bischof Manfred Scheuer von den Delegierten beim jüngsten Diözesanforum den Auftrag erhielt. Die bisherigen Pfarren soll zwar auch künftig in Form von Pfarrgemeinden als selbstständige Einheiten weiter bestehen, aber die Gesamtleitung soll auf einer übergeordneten Ebene – besagten 40 Pfarren – stattfinden. Der Vatikan wurde über das Vorhaben bereits informiert, im Frühling wird die endgültige Entscheidung Scheuers erwartet. Einfach ist der Weg dieser Strukturreform nicht. „Die Arbeit war manchmal mit Dynamik und Freude verbunden, manchmal vielleicht aber auch schwer und mit Überwindung und Ärger verknüpft“, gibt Bischof Scheuer zu. Pfarren auflösen – das hört das Kirchenvolk nicht gerne. Er habe den Zukunftsweg allerdings als Spur der Hoffnung erfahren, ergänzt Scheuer: „Im Unterschied zur Resignation, zur bloßen Defensive.“