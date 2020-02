Cheftrainer Didi Kühbauer: „Wir waren nicht so bereit, in die Zweikämpfe zu gehen, wie es nötig ist und haben zu wenig investiert gegen einen Gegner, der alles ins Spiel geworfen hat. Es ist ein Lerneffekt vor dem Frühjahrsstart nächste Woche, denn wir werden uns sehr schwer tun, wenn wir so auftreten. In den Spielen in Belek haben wir gute Leistungen abgeliefert, heute hätten wir uns viel besser präsentieren müssen. Aber daran werden wir in den nächsten Tagen weiter arbeiten.“