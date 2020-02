Dieses Spektakel ließen sich 200 Schaulustige nicht entgehen: Der Niederösterreicher René Wolber nutzte am Samstag die fehlende Eisdecke am Neufelder See im Burgenland für einen Rekordversuch. 1609 Meter legte er im 3,5 Grad kalten Wasser zurück – und holte sich damit die „Eismeile“. Das schafften vor ihm nur vier Österreicher.